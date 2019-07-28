Власти Приамурья предложили признать паводки в регионе ЧС федерального уровня

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Глава Минлесхоза Амурской области Алексей Венглинский прогнозирует ущерб от паводков в регионе в размере свыше 500 млн рублей, он предлагает признать наводнение чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального масштаба.

На заседании областного правительства в воскресенье Венглинский заявил, что Приамурье переживает второй период паводка. Первый, по его словам, был связан с сильными ливнями, которые затопили подворья и частные дома. Ко второму периоду он отнес разлив рек.

"Так как размер ущерба в результате ЧС у нас уже по прогнозам может превысить 500 млн рублей, значительные финансовые затраты на ликвидацию ЧС ожидаются, предлагаем обратиться в межведомственную рабочую группу при правительственной комиссии РФ о принятии решения по отнесению возникшей на территории Амурской области ЧС к федеральному уровню реагирования", - сказал Венглинский.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Мазановском и Селемджинском районах. Там из десяти населенных пунктов эвакуированы 1304 человека, в том числе 380 детей.

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что по неблагоприятному прогнозу ожидается подтопление до тысячи жилых домов в 24 населенных пунктах.

Начальник амурского Гидрометцентра Виталий Соловьев на заседании комиссии сообщил, что уровень воды в реках Мазановского района в Приамурье за сутки поднялся на 126 сантиметров. Спад паводка в Мазановском районе ожидается 31 июля, добавил он. Кроме того, по данным синоптика, за сутки уровень воды в районе Благовещенска поднялся на 85 сантиметров, достигнув 488 сантиметров. Тут спад паводка ожидается 1 августа.