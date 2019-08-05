Ущерб от наводнения в Приамурье оценили в 3,5 млрд рублей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти Амурской области, где из-за наводнения введен режим чрезвычайной ситуации, обратились за денежной помощью к федеральным властям, так как предварительная сумма ущерба превысила бюджетных возможности региона, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

По словам губернатора Василия Орлова, весь ущерб от паводка в области предварительно оценили в 3,5 млрд рублей, но это пока не окончательная сумма, так как комиссии еще не закончили подсчитывать потери. Письмо с просьбой объявить в Приамурье федеральный режим ЧС и оказать региону финансовую поддержку направлено премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Местные жители продолжают подавать заявление на получение помощи от регионального министерства соцзащиты. На утро понедельника 448 семей уже получили 5,3 млн рублей из бюджета области.

В Приамурье с июля идут сильные ливни, многие реки вышли из берегов, почва переувлажнена. Ущерб причинен сотням жилых домов, дорогам, а также почти 170 тыс. гектаров посевов. По данным властей, за последние 30 лет в Амурской области предприятия за свой счет не построили и не отремонтировали ни одну мелиоративную систему.