Поиск

Ущерб от наводнения в Приамурье оценили в 3,5 млрд рублей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти Амурской области, где из-за наводнения введен режим чрезвычайной ситуации, обратились за денежной помощью к федеральным властям, так как предварительная сумма ущерба превысила бюджетных возможности региона, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

По словам губернатора Василия Орлова, весь ущерб от паводка в области предварительно оценили в 3,5 млрд рублей, но это пока не окончательная сумма, так как комиссии еще не закончили подсчитывать потери. Письмо с просьбой объявить в Приамурье федеральный режим ЧС и оказать региону финансовую поддержку направлено премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Местные жители продолжают подавать заявление на получение помощи от регионального министерства соцзащиты. На утро понедельника 448 семей уже получили 5,3 млн рублей из бюджета области.

В Приамурье с июля идут сильные ливни, многие реки вышли из берегов, почва переувлажнена. Ущерб причинен сотням жилых домов, дорогам, а также почти 170 тыс. гектаров посевов. По данным властей, за последние 30 лет в Амурской области предприятия за свой счет не построили и не отремонтировали ни одну мелиоративную систему.

Амурская область

Новости по теме

Новости

За 14 лет удвоилось число россиян, которые считают дачу местом для отдыха

За 14 лет удвоилось число россиян, которые считают дачу местом для отдыха

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули из-за шторма в Севастополе

Россияне охарактеризовали правительство Брежнева лучше современного российского

Россияне охарактеризовали правительство Брежнева лучше современного российского

Председатель Мосгоризбиркома назвал истинную цель независимых кандидатов в Мосгордуму

Председатель Мосгоризбиркома назвал истинную цель независимых кандидатов в Мосгордуму

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 августа

"Аэрофлот" 5-6 августа отменит рейсы в Лондон

Погибший зацепер остановил движение поездов "Сапсан" на час

Что произошло за день: воскресенье, 4 августа

Омоновец пострадал при стычке с футбольными фанатами в Петербурге

Августовский холод установил в воскресенье рекорд в столице

Августовский холод установил в воскресенье рекорд в столице
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');