Во Владивостоке затопило набережную ДВФУ, где готовят выставку к Восточному форуму

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - На острове Русский во Владивостоке подтопило Университетскую набережную, где строят павильоны выставки "Улицы Дальнего Востока" к Восточному экономическому форуму, сообщила пресс-служба мэрии города.

Дождь в городе начался в ночь на 27 августа и продолжился днем, выпала треть месячной нормы осадков (58 миллиметров на 16:00 по местному времени). Начались подтопления дорог и зданий, на нескольких косогорах сошли сели.

Контролируя работы по уборке и ликвидации последствий подтоплений, мэр Олег Гуменюк пообещал продолжить работу в усиленном режиме: "Осадки сегодня в таком количестве, что последствия все равно есть". В администрации города работает оперативный штаб по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Синоптики обещают, что дожди продолжатся до конца дня и возможны грозы.

Выставка "Улица Дальнего Востока" пройдет в рамках V Восточного экономического форума 4-6 сентября на территории набережной бухты Аякс в ландшафтно-парковой зоне на набережной Дальневосточного федерального университета. 7 сентября туда будут приглашать организованные группы, 8 сентября откроют доступ всем желающим. На выставке регионы Дальнего Востока представят свои достижения, культуру и традиции.лено на четверг.