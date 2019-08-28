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Во Владивостоке приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за дождей

В пригороде из частных домов эвакуируют людей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Из-за сильных дождей во Владивостоке подтоплены дороги, из-за этого движение трамваев и троллейбусов приостановлено, а автобусы ходят с опозданиями, сообщила пресс-служба мэрии Владивостока в среду.

"Из-за подтопления трамвайных путей на Луговой остановлено движение трамваев, из-за подтопления улицы Русской - троллейбусов", - говорится в сообщении. Кроме того, движение автобусов на некоторых маршрутах затруднено, увеличен интервал движения, а один маршрут остановлен.

Также в администрации города сообщили о начале эвакуации людей из частных домов, подтопленных из-за разлива реки Богатая во Владивостоке. В местной школе для эвакуированных развернут пункт временного размещения. К настоящему моменту эвакуированы шесть человек.

В ночь на вторник во Владивостоке начался сильный дождь. После ливней и сброса воды с Пионерского и Богатинского водохранилищ из берегов вышла река Богатая. Вода подтопила дороги, жилые дома и офисные здания, со склонов сошли сели. Рейсы в аэропорт Владивостока прибывают с небольшой задержкой, затоплена автомобильная стоянка перед терминалами.

По данным городских властей, за минувшие сутки во Владивостоке выпало около 58 мм осадков. Сильные дожди продолжатся в среду. Они принесут до 55 мм осадков. Всего в августе во Владивостоке выпало почти две месячных нормы осадков.

Владивосток

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