Сильный дождь подтопил во Владивостоке дороги и здания

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В ночь на вторник на Владивосток выпала треть месячной нормы осадков, ливень подтопил дороги, жилые дома и офисные здания.

"За ночь во Владивостоке выпало 40 мм осадков при месячной норме 156 мм", - сообщили агентству "Интерфакс" в Примгидромете.

На улицах города подтоплены участки дорог. В центре города легковые автомобили погружаются в воду практически по капот. В низинах вода подтопила подъезды жилых домов и офисных зданий.

Как сообщила пресс-служба мэрии Владивостока, из-за дождей нарушено движение общественного транспорта: замедлено движение трамваев и троллейбусов, изменены маршруты автобусов.

По прогнозам синоптиков, во вторник во второй половине дня сильные дожди во Владивостоке продолжатся. Ожидается, что сильный дождь будет сопровождаться грозой.