Путин хотел передать сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покупают мороженое на открытии МАКС-2019 Фото: Анастасия Савиных/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.

Уже по традиции в ходе посещения международного авиакосмического салона (МАКС-2019) в Жуковском российский лидер подошел к палатке с мороженым. Своего турецкого коллегу он решил угостить "Вологодским", а также купил шоколадный и сливочный стаканчики "Коровки из Кореновки".

Путин решил оплатить покупку в 210 рублей 5-тысячной купюрой, добавив, что сдачу можно отдать главе Минпромторга Денису Мантурову "на развитие авиации".

"Спасибо за щедрость", - засмеялся министр.

Эрдоган распечатал мороженое и тут же попробовал, Путин же решил купить еще мороженого, чтобы угостить остальных членов делегации.

Эрдоган: За меня тоже заплатите?

Путин: Заплачу, вы же гость

Но угостил мороженым всю турецкую делегацию pic.twitter.com/zxrEme3msW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019

Уже после того, как Путин с Эрдоганом направились в сторону шале, где у них пройдет встреча тет-а-тет, к холодильнику с мороженым подошел министр обороны Сергей Шойгу. Через несколько минут компанию ему составил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Тогда давайте мне радужное, - выбрал Рогозин один из сортов "Чистой линии" и обращаясь к журналистам заметил. - У нас операция (по стыковке корабля "Прогресс" к МКС) прошла успешно". Взяв три стаканчика, глава Роскосмоса удалился в сторону своего павильона.

Ранее в ходе посещения "МАКС" Путин и Эрдоган осмотрели кабину Су-57, затем направились к Су-35. Также их внимание привлекли вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38, самолет-амфибия Бе-200, российский гражданский самолет МС-21.

Турецкий лидер поинтересовался, летает ли уже Су-57. Путин подтвердил: "Летает". Эрдоган уточнил, можно ли купить этот самолет. Путин ответил утвердительно: "Можете купить", после чего оба рассмеялись.

Позднее Путин и Эрдоган посмотрели летную программу, в которой были представлены в том числе новинки.