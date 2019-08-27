Путин хотел передать сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
Уже по традиции в ходе посещения международного авиакосмического салона (МАКС-2019) в Жуковском российский лидер подошел к палатке с мороженым. Своего турецкого коллегу он решил угостить "Вологодским", а также купил шоколадный и сливочный стаканчики "Коровки из Кореновки".
Путин решил оплатить покупку в 210 рублей 5-тысячной купюрой, добавив, что сдачу можно отдать главе Минпромторга Денису Мантурову "на развитие авиации".
"Спасибо за щедрость", - засмеялся министр.
Эрдоган распечатал мороженое и тут же попробовал, Путин же решил купить еще мороженого, чтобы угостить остальных членов делегации.
Эрдоган: За меня тоже заплатите?— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019
Путин: Заплачу, вы же гость
Но угостил мороженым всю турецкую делегацию pic.twitter.com/zxrEme3msW
Уже после того, как Путин с Эрдоганом направились в сторону шале, где у них пройдет встреча тет-а-тет, к холодильнику с мороженым подошел министр обороны Сергей Шойгу. Через несколько минут компанию ему составил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Тогда давайте мне радужное, - выбрал Рогозин один из сортов "Чистой линии" и обращаясь к журналистам заметил. - У нас операция (по стыковке корабля "Прогресс" к МКС) прошла успешно". Взяв три стаканчика, глава Роскосмоса удалился в сторону своего павильона.
Ранее в ходе посещения "МАКС" Путин и Эрдоган осмотрели кабину Су-57, затем направились к Су-35. Также их внимание привлекли вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38, самолет-амфибия Бе-200, российский гражданский самолет МС-21.
Турецкий лидер поинтересовался, летает ли уже Су-57. Путин подтвердил: "Летает". Эрдоган уточнил, можно ли купить этот самолет. Путин ответил утвердительно: "Можете купить", после чего оба рассмеялись.
Позднее Путин и Эрдоган посмотрели летную программу, в которой были представлены в том числе новинки.