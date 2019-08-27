Поиск

Путин хотел передать сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации

Путин хотел передать сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покупают мороженое на открытии МАКС-2019
Фото: Анастасия Савиных/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.

Уже по традиции в ходе посещения международного авиакосмического салона (МАКС-2019) в Жуковском российский лидер подошел к палатке с мороженым. Своего турецкого коллегу он решил угостить "Вологодским", а также купил шоколадный и сливочный стаканчики "Коровки из Кореновки".

Путин решил оплатить покупку в 210 рублей 5-тысячной купюрой, добавив, что сдачу можно отдать главе Минпромторга Денису Мантурову "на развитие авиации".

"Спасибо за щедрость", - засмеялся министр.

Эрдоган распечатал мороженое и тут же попробовал, Путин же решил купить еще мороженого, чтобы угостить остальных членов делегации.

Уже после того, как Путин с Эрдоганом направились в сторону шале, где у них пройдет встреча тет-а-тет, к холодильнику с мороженым подошел министр обороны Сергей Шойгу. Через несколько минут компанию ему составил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Тогда давайте мне радужное, - выбрал Рогозин один из сортов "Чистой линии" и обращаясь к журналистам заметил. - У нас операция (по стыковке корабля "Прогресс" к МКС) прошла успешно". Взяв три стаканчика, глава Роскосмоса удалился в сторону своего павильона.

Ранее в ходе посещения "МАКС" Путин и Эрдоган осмотрели кабину Су-57, затем направились к Су-35. Также их внимание привлекли вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38, самолет-амфибия Бе-200, российский гражданский самолет МС-21.

Турецкий лидер поинтересовался, летает ли уже Су-57. Путин подтвердил: "Летает". Эрдоган уточнил, можно ли купить этот самолет. Путин ответил утвердительно: "Можете купить", после чего оба рассмеялись.

Позднее Путин и Эрдоган посмотрели летную программу, в которой были представлены в том числе новинки.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган МАКС

Новости по теме

Новости

Эрдоган спросил у Путина, летает ли Су-57

Минпромторг предложил начать маркировку воды с октября

Минпромторг предложил начать маркировку воды с октября

На выборах в Мосгордуму осталось 230 кандидатов

На выборах в Мосгордуму осталось 230 кандидатов

Северный флот подтвердил открытие пяти новых островов в Арктике

Северный флот подтвердил открытие пяти новых островов в Арктике

Путин на "МАКС-2019" показал Эрдогану новейший истребитель Су-57

Путин на "МАКС-2019" показал Эрдогану новейший истребитель Су-57

В большинстве авиаинцидентов в РФ оказались виноваты экипажи

Минприроды обещало увеличить число лесничих в стране

Дело Михаила Абызова

Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

В Минфине объяснили резкий рост запасов золота в Промсвязьбанке

ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского

ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');