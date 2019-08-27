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Эрдоган счел тесным салон нового российско-китайского самолета CR929

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Лидерам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану на "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском продемонстрировали один из вариантов салона строящегося российско-китайского авиалайнера.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929, над проектом которого совместно работают российская "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО ОАК) и китайская госкомпания COMAC, к приезду Путина и Эрдогана был продемонстрирован на авиасалоне в Жуковском практически в собранном виде.

По поводу комфорта в салоне первого класса у Эрдогана не было вопросов, однако он выразил претензии к планировке в салоне эконом-класса после того, как лично посидел в кресле будущего самолета. "Мне кажется, слишком тесно из экономии сделали", - пожаловался турецкий лидер Путину.

Однако российский президент тут же парировал: "Это делают по заказу авиакомпании. Например, если длительный полет, то побольше расстояние (место для ног пассажиров - ИФ), если авиакомпания хочет на небольшие расстояния перевозить людей, то поменьше".

В павильоне ОАК, помимо продукции гражданского авиастроения РФ, президентам на примере 3D-моделей рассказали о возможностях боевой авиации - самолетов Су-32, МиГ-29КУБ, Су-35, МиГ-35Д, Су-30СМ, Як-130, Як-152, Су-70, Су-57Э.

Лидеры также осмотрели выставку корпорации "Тактическое ракетное вооружение", где ознакомились с продукцией предприятия - авиационными бомбами и ракетами различных видов.

Ранее 27 августа в ходе посещения авиасалона Эрдоган и Путин осмотрели новейший российский истребитель Су-57. Турецкий лидер спросил у президента РФ, летает ли этот самолет и можно ли его купить. На оба вопроса Путин ответил утвердительно, после чего президенты рассмеялись.

Владимир Путин Реджеп Эрдоган МАКС Турция CR929

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