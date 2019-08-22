В онкоцентре Блохина опровергли сообщения о массовом сокращении сотрудников

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В московском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина заявили, что увольнять врачей не будут. Утверждается, что в появившемся в интернете приказе речь идет о незанятых вакансиях, которые были сформированы еще в прошлом веке.

В пресс-службе центра заявили, что массовые увольнения работающих сотрудников не планируются. Отмечается, что "в данный момент проходит плановое сокращение вакантных (незанятых) ставок".

Собеседник агентства отметил, что штатное расписание НМИЦ онкологии имени Блохина было сформировано еще в 90-е годы ХХ века.

Между тем, по его словам, "с появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты".

"Изменения в штатном расписании не приведут к закрытию структурных подразделений, увольнению сотрудников и сокращению объема медицинских услуг в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина", - подчеркнули в центре.

В онкоцентре пообещали, что "пациенты по-прежнему будут в полном объеме получать качественные медицинские услуги".

Ранее в интернете был опубликован приказ центра об изменении штатного расписания и сокращении более 700 сотрудников в НМИЦ Блохина "в целях оптимизации организационно-штатной структуры <...> и в связи с текущей экономической ситуацией". Альянс врачей заступился за сокращаемых, заявив, что "без мнения профсоюза сократить работников нельзя".