Иск о лишении москвичей родительских прав из-за акции 27 июля передан в другой суд

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы 2 сентября проведет подготовку по иску городской прокуратуры к Дмитрию и Ольге Проказовым, которые, как заявляют в ведомстве, взяли на несогласованный митинг 27 июля грудного ребенка.

"Сегодня в Перовском суде прошло предварительное заседание по делу. Иск и материалы были переданы по подсудности - по месту жительства ответчиков - в Лефортовский районный суд. Предварительное заседание там назначено на 2 сентября в 10:00", - сказала журналистам адвокат супругов Екатерина Тягай.

"Этот факт подчеркивает, в какой спешке были подготовлены материалы и иск, направленный на лишение прав родителей, которые себя никогда не дискредитировали", - добавила адвокат.

Согласно позиции прокуратуры, Проказовы 27 июля в ходе несанкционированной акции в центре Москвы отдали своего ребенка "третьему лицу", что подвергло опасности здоровье и жизнь малыша. Ведомство считает, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".

Сами Проказовы утверждают, что не участвовали в акции, а гуляли неподалеку, и что ребенок оказался на руках своего дяди - двоюродного брата матери Сергея Фомина, который сейчас арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

По словам адвоката пары Максима Пашкова, "никаких претензий к ним об участии в несанкционированной акции нет, потому что они в ней и не участвовали".

27 июля в ходе несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы в центре столицы были задержаны более тысячи человек. По ее итогам было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.