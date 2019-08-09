Арестованный по делу "27 июля" Сергей Фомин не заметил массовых беспорядков

Суд арестовал его до 8 октября

Во время несанкционированной акции оппозиции в Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 8 октября Сергея Фомина, которого Следственный комитет считает одним из организаторов массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы. В суде Фомин заявил, что массовых беспорядков в этот день не было.

Обвиняемый и его адвокат Алексей Веселов просили поместить его под домашний арест. Судья Валентина Левашова их ходатайство отклонила.

"Никаких массовых беспорядков не было. Я изучил материалы дела - там нет подтверждения того, чтобы они были. Я не представляю никакой угрозы для общества и никуда не буду скрываться", - сказал Фомин в суде.

Фомин собирал подписи для юриста ФБК Любови Соболь.

Следственный комитет объявил его в розыск 5 августа. В пресс-релизе отмечалось, что он взял чужого ребенка на руки, чтобы выйти из оцепления в день акции 27 июля.

8 августа его задержали после того, как он сам пришел в СК. Ему предъявили обвинения в участии в массовых беспорядках. По версии следствия, он "направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков".

Мосгорпрокуратура через суд потребовала лишить родительских прав семейную пару, которая передавала Фомину своего годовалого сына. По мнению прокуроров, родители подвергли жизнь и здоровье ребенка опасности и допустили его эксплуатацию не в его интересах. Отец ребенка Дмитрий Проказов, заявил, что Фомин их родственник, 27 июля они гуляли с ребенком в центре города, в акции участвовать не собирались. Фомина они попросили понести ребенка, когда возвращались домой. Проказов добавил, что дома у них прошел обыск, их вызывали к следователю, но выяснилось, что у следствия к Проказовым претензий нет.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В тот день полиция задержала больше тысячи человек.