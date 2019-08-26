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Прокуроры потребовали лишить еще одну пару родительских прав из-за участия в уличной акции

Это Петр и Елена Хомских, говорят в "Апологии протеста"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Никулинский районный прокурор потребовал лишить многодетных супругов Петра и Елену Хомских родительских прав. В проекте "Апология протеста" предполагают, что поводом стало участие пары в акции 3 августа в Москве. Никулинский суд рассмотрит этот иск 2 сентября.

В суде подтвердили, что первое слушание по заявлению прокуратуры состоится 2 сентября в 10:30. Комментариями прокуратуры "Интерфакс" пока не располагает.

28 августа Перовский суд рассмотрит требование Мосгорпрокуратуры о лишении родительских прав Ольги и Дмитрия Проказовых. По версии надзорного ведомства, они взяли ребенка на несогласованную акцию 27 июля и там передали Сергею Фомину, чтобы тот мог выйти из полицейского оцепления и его не задержали. Прокуроры считают, что Проказовы подвергли опасности здоровье и жизнь заведомо беспомощного ребенка и допустили его эксплуатацию в ущерб его интересам.

Проказовы затем рассказали, что участвовать в акции с ребенком они не планировали, а просто гуляли в центре Москвы. По их словам, Фомин - двоюродный брат Ольги, они в какой-то момент попросили его понести мальчика.

Фомин писал в соцсетях, что в районе старого Арбата Проказовы вывели его из шествия, надев на него "кенгурятник" с ребенком, так как начали за него беспокоиться. У Проказовых и Фомина после акции прошли обыски.

Сейчас Фомин арестован по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля, он вину не признает и не считает, что в этот день в городе были беспорядки.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На каждой из них были задержаны более 1000 человек, многих из них привлекли к административной ответственности и назначили штрафы до 300 тысяч рублей и аресты на срок до 30 суток.

Мосгордума прокуратура Никулинский суд Сергей Фомин Петр Хомских Дмитрий Проказов

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