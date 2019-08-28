Второго погибшего нашли под завалами в Новосибирске

Под обломками упавшей стены остался один рабочий

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Тело второго погибшего нашли на месте обрушения на стройке в Новосибирске, сообщили в МЧС РФ.

"Обнаружен еще один человек без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также подтвердил информацию об обнаружении еще одного погибшего. По его словам, еще одного человека ищут под завалами, работы будут продолжаться до полной расчистки котлована.

По данным пресс-службы "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК), работы в здании перекачивающей насосной станции должны были завершиться в сентябре 2019 года, общая площадь здания составляет 709 кв. м.

Сообщение об обрушении стены реконструируемого здания СГК на улице Ударной в Новосибирске поступило в среду в 12:20 по местному времени (8:20 по московскому). Двухэтажное здание перекачивающей насосной станции было частично снесено, а частично находилось на реконструкции. Как уточняется, в котлован рухнула стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом.

По предварительной информации, на месте обрушения работали 8 человек. Изначально один из них погиб, еще один пострадал, один не пострадал, под завалами оставались двое. Еще трое рабочих в момент обрушения успели отбежать в сторону.

По факту обрушения стены и перекрытий возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил проведения работ).