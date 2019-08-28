Мэрия выиграла у Либертарианской партии суд об отказе согласовать шествие 31 августа

Мосгорсуд отменил решение Тверского суда о незаконности отказа

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил решение Тверского суда, который признал незаконным отказ мэрии согласовать акцию представителей незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа и обязал чиновников предложить заявителям альтернативный маршрут. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

Суд принял это решение по апелляции городских властей.

Либертарианцы Игорь Ефремов, Ярослав Конвай и Дмитрий Захватов ранее подавали заявку на шествие 31 августа против политических репрессий и за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Они собирались провести его по бульварам, от Пушкинской площади до Проспекта Академика Сахарова. Департамент региональной безопасности отказался согласовать эту акцию, но не предложил альтернативных площадок для ее проведения.

Поэтому заявители пожаловались на мэрию в Тверской суд. Суд поддержал их позицию.

Департамент региональной безопасности подал апелляцию на это решение в Мосгорсуд. Чиновники объяснили, что считают, что при отказе согласовать акцию они закон не нарушили, а Тверской суд вышел за пределы заявленных требований истца, которые просили не о предоставлении альтернативой площадки для мероприятия, а настаивали на конкретном маршруте.

Апелляцию также подали либертарианцы, они потребовали полностью удовлетворить их иск и обязать чиновников согласовать их шествие по заявленному ими маршруту.