Суд обязал мэрию Москвы найти новую площадку для акции либертарианцев 31 августа

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР), поданный к мэрии столицы из-за отказа согласовывать шествие против политических репрессий 31 августа. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЛПР.

"Решение об отказе (в проведении акции - ИФ) признано незаконным, но наш маршрут не был автоматически согласован. Суд обязал правительство Москвы подобрать альтернативную площадку", - говорится в сообщении партии.

22 августа мэрия столицы отказала ЛПР в согласовании акции протеста против политических репрессий и за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Либертарианцы заявляли шествие по бульварам, от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова.

По закону согласование митингов носит уведомительный характер - мэрия не может отказать заявителям, не предложив альтернативной площадки. В ответе столичной администрации этого нет. В качестве причины отказа указано, что на заявленной площадке отсутствует место для требуемых 10 тыс. человек (предположительное количество участников акции ЛПР). Марши памяти Бориса Немцова регулярно собирали по указанному маршруту примерно такое же количество человек.

Это не единственная заявка, которую мэрия не согласовала без альтернативной площадки. В суд по этой причине также обратилась помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Мэрия отказала Вихаревой и представителю движения "Психология за права человека" Ивану Брушлинскому в проведении митинга на проспекте Мира и проспекте Сахарова 31 августа. Об обращении в суд Вихарева написала в своем фейсбуке.

Ранее в августе ЛПР подала в мэрию заявку на проведение 25 августа шествия от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом на проспекте. Организаторам же предложили обойтись только митингом на проспекте Академика Сахарова на внешней стороне Садового кольца, говорил "Интерфаксу" первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник. ЛПР такая площадка для проведения акции не устроила. После этого активисты подали заявку на шествие 31 августа.