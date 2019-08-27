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Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы подала апелляцию на решение Тверского суда, который 26 августа признал незаконным отказ согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа. Об этом сообщил первый замруководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник.

Либертарианцы Игорь Ефремов, Ярослав Конвай и Дмитрий Захватов ранее подали заявку на проведение шествия по Бульварному кольцу против политических репрессий и за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Отказ департамента согласовать акцию они сочли незаконными, так как им не предложили альтернативную площадку. Тверской суд с заявителями митинга согласился.

Суд обязал чиновников подобрать либертарианцам альтернативные адреса для шествия.

Москва Тверской суд Либертарианская партия Василий Олейник

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