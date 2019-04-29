"Коммерсантъ" узнал о грядущей смене посла РФ в Великобритании

Посол России в Великобритании Александр Яковенко Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Посол России в Великобритании Александр Яковенко уже летом покинет свой пост, выяснил "Коммерсантъ". По информации издания, он получит должность руководителя Дипломатической академии.

Кроме того, "Ъ" сообщает, что преемником Яковенко, который с 2011 года руководит российской дипмиссией в Великобритании, может стать глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин. На этот пост, по информации издания, рассматривались несколько кандидатов, в том числе уровня замминистра. Но в этот раз назначение чиновника столь высокого ранга в Лондон маловероятно, поскольку после инцидента в Солсбери отношения двух стран значительно ухудшились, а эта позиция воспринимается как токсичная.

Александр Яковенко работает в системе МИД с 1976 года. Занимал различные должности в управлении международных организаций. С 2000 по 2005 год был главным спикером МИД России, возглавляя департамент информации и печати. После этого получил пост замминистра, на котором проработал до 2011 года. Затем был назначен на пост посла в Великобритании.

Что касается предполагаемого будущего места работы Яковенко, то в настоящее время исполняющим обязанности ректора Дипломатической академии является 70-летний Михаил Троянский, бывший посол России в Перу.

Андрей Келин в 2011–2015 годах работал постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене.