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Робот FEDOR не узнал турецкого президента Эрдогана

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Робот FEDOR не узнал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который накануне присутствовал во время телемоста президента России Владимира Путина с космонавтами на авиасалоне "МАКС-2019".

"После вчерашнего общения с @KremlinRussia (Twitter-аккаунт президента России) и ещё одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки", – написал робот в Twitter, приложив фотографию Скворцова с поднятым большим пальцем. "Сегодня начали испытания экзоскелета", – сообщил также андроид.

Во вторник президенты России и Турции посетили "МАКС-2019", в ходе осмотра экспозиции они зашли в павильон "Роскосмоса", где глава российского государства пообщался по видеосвязи с российскими космонавтами на Международной космической станции Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым. Рядом с ним находился и глава Турции Эрдоган.

Эрдоган, обращаясь к российским космонавтам, пожелал им успешного завершения миссии на МКС.

"Мы следим за вами отсюда, с Земли, и я верю и надеюсь, что вы являетесь очень хорошим примером для всей молодежи, которая следит за вами. (...) Я от имени турецкой нации хочу вас поздравить, и желаю всего наилучшего, чтобы ваше путешествие завершилось на успешной ноте", – сказал Эрдоган.

FEDOR прилетел на станцию во вторник рано утром: корабль "Союз МС-14" с человекоподобной машиной должен был прибыть на станцию ещё в субботу, но из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки "Курс" на МКС, корабль не смог причалить к шлюзу модуля МИМ2. Повторная стыковка была проведена к модулю "Звезда", который был освобождён от корабля "Союз МС-13". Он был перестыкован командиром корабля Александром Скворцовым в ручном режиме к МИМ2. После того, как FEDOR вернётся на Землю 7 сентября, космонавты займутся ремонтом системы "Курс" в модуле МИМ2.

В ходе пребывания робота на МКС с ним будет работать Скворцов, который проведёт ряд экспериментов. В основном, они связаны с отработкой мелкой моторики рук в условиях невесомости: машина будет использовать различные инструменты, повторяя движения за космонавтом в режиме аватара. Для этого на станцию тем же кораблём был доставлен специальный экзоскелет, который наденет Скворцов.

FEDOR Реджеп Эрдоган МАКС

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