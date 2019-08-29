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Реконструкция обрушившегося дома в Новосибирске продолжится

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Сибирская генерирующая компания" (СГК, входит в СУЭК) возобновит реконструкцию перекачивающей насосной станции на улице Ударная (ПНС-2), где накануне в результате обрушения стены погибли трое работников субподрядной организации, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" в компании.

"Реконструкция будет продолжена после завершения работы комиссии по расследованию происшедшего, в зависимости от выводов комиссии может быть изменен проект", - сказал собеседник агентства.

В компании подчеркнули, что будут приняты все меры для завершения работы в срок.

В сообщении новосибирского филиала СГК говорится, что результате обрушения стены погибли три человека.

"Компания выражает соболезнование родным, близким и коллегам погибших. Семьям будет оказана материальная поддержка", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что здание ПНС-2 введено в эксплуатацию в 1968 году и было признано пригодным для реконструкции на основании независимой экспертизы, проведенной в 2016 году. Реконструкция объекта выполняется в рамках подготовки к отопительному периоду для повышения надежности теплоснабжения и в связи с присоединением новых потребителей в этом районе Новосибирска.

Как сообщалось, информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажной насосной станции "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК) на улице Ударной в Новосибирске поступила в среду в 12:20 по местному времени. В котлован рухнула стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом.

Общая площадь обрушения стены реконструируемого объекта - около 350 кв. метров.

На месте обрушения работали восемь человек, три из них погибли, один госпитализирован с переломом ноги.

По факту обрушения стены и перекрытий возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил проведения работ, повлекшее гибель двух и более человек). В качестве подозреваемых задержаны трое представителей подрядной организации: исполнительный директор АО "Сибирьэнергомонтаж" Алексей Бочаров, главный инженер Кемеровского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Александр Петров, начальник Кемеровского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Михаил Павлов.

Новосибирск

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