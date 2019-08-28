После обрушения здания в Новосибирске задержали трех человек

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - По делу об обрушении здания насосной станции в Новосибирске задержаны три сотрудника компании-подрядчика "Сибирьэнергомонтаж", которая проводила там ремонт, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Это исполнительный директор компании Алексей Бочаров, главный инженер Кемеровского СМУ организации Александр Петров и начальник Кемеровского СМУ Михаил Павлов.

По предварительным данным СКР, обрушение произошло, когда на объекте работали сотрудники компании субподрядчика ООО "Алькор". Они реконструировали теплотрассу и насосную станцию Сибирской генерирующей компании (входит в СУЭК). Во время монтажных работ днем 28 августа обрушилась часть кирпичной кладки стены станции. Погибли три человека, еще один получил перелом ноги. В СК пообещали уточнить данные о погибших и пострадавших.

Дело, возбужденное по статье о нарушении правил безопасности при работах, передано в центральный аппарат СК.

Ранее сообщалось, что в момент обрушения на стройке было восемь человек и трое из них успели отбежать в сторону.