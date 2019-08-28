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Тело третьего погибшего достали из-под завалов в Новосибирске

Тело третьего погибшего достали из-под завалов в Новосибирске
Фото: ГУ МЧС РФ по Новосибирской области/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Спасатели достали из-под бетонных обломков тело последнего пропавшего человека при обрушении реконструируемой насосной станции "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК), сообщает пресс-служба компании.

"Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб. Сибирская генерирующая компания выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Всего в результате происшествия погибли трое человек", - говорится в сообщении.

МЧС РФ подтвердило, что нашли третьего погибшего. "Нашли еще одного без признаков жизни. Итого - три погибших, один пострадавший", - сказали в ведомстве.

Руководитель поисковых работ, представитель МЧС Дмитрий Ярцев сообщил, что спасатели разобрали большую часть завалов - около 80%, и по их информации больше людей под завалами нет.

Вместе с тем он отметил, что работы будут продолжаться до полного разбора завалов, чтобы исключить любую возможность нахождения там людей.

Об обрушении стены реконструируемого здания СГК на улице Ударной в Новосибирске стало известно в среду в 12:20 по местному времени (8:20 по московскому). Двухэтажное здание перекачивающей насосной станции было частично снесено, а частично находилось на реконструкции. В котлован рухнула стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом.

По предварительной информации, на месте обрушения работали 8 человек.

Трое рабочих в момент обрушения успели отбежать в сторону. Сразу после происшествия стало известно, что один строитель погиб. Еще один пострадал, один рабочий не пострадал. Позднее сообщалось, что под завалами оставались двое, спасатели нашли и достали их из-под обломков.

По факту обрушения стены и перекрытий возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил проведения работ).

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Новосибирск

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