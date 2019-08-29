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Владивосток пострадал от ливней на 100 миллионов рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Мэр Владивостока Олег Гуменюк дал предварительную оценку ущерба от ливней, которые обрушились на город в начале недели.

"Примерный ущерб инфраструктуре Владивостока составляет около 100 млн руб.", – сказал Гуменюк в четверг на заседании оперативного штаба по ЧС.

В среду во Владивостоке из-за ливней был введен режим ЧС. Подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушились несколько подпорных стен. После сильных дождей реки переполнены и выходят из берегов.

Владивосток

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