Месячная норма осадков выпала во Владивостоке за два дня

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - По данным Примгидромета, с ночи вторника по ночь четверга на Владивосток обрушилась месячная норма осадков.

"Месячная норма выпала во Владивостоке с ночи вторника, выпало 165 мм осадков", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Примгидромета.

В пятницу в городе ожидается дождь, временами сильный. В пятницу может выпасть еще 30-50 мм. В выходные дни погода улучшится. В ночь на субботу дождь еще сохранится. Днем осадки, вероятнее всего, прекратятся. Ожидается погода с прояснениями. Температура воздуха поднимется до 21 градуса. В воскресенье погода без осадков. Ночью температура воздуха останется прежней. Днем выглянет солнце, и день будет теплее, чем в субботу.

Как сообщалось, сильные ливни начались во Владивостоке в ночь на вторник и продолжились до четверга. Подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушились несколько подпорных стен. Более 60 человек эвакуировали из частных домов в пригороде. После сильных дождей реки переполнены и выходят из берегов. Руководством Примводоканала было принято решение о сбросе воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ.

В городе введен режим ЧС. По предварительной оценке, ущерб, причиненный паводком, составил около 100 млн. руб.