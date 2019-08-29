Россия выплатит Совету Европы 54,5 млн евро долга за 2017-2018 годы

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россия выплатит долг в бюджет Совета Европы за 2017-2018 годы - более 54,5 млн евро, говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном в четверг на интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, МЧС России, Минкультуры России, Минспортом России, о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017-2018 годы в размере 54689608,93 евро", - говорится в опубликованном документе от 27 августа.

В распоряжении указано, что большая часть средств выделяется по линии российского внешнеполитического ведомства: в регулярный бюджет Совета Европы - более 44,8 млн евро, в пенсионный резервный фонд Совета Европы - более 5 млн евро, в чрезвычайный бюджет Совета Европы - более 1,1 млн евро.

Средства по линии МИД также будут выделены в бюджет Европейского молодежного фонда (759 тыс. евро), Группы по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблениями наркотиками и их незаконным оборотом (393 тыс. евро), Европейской комиссии за демократию через право (728 тыс. евро) и в бюджет Группы государств против коррупции (246 тыс. евро).

Остальная часть средств выделяется по линии МЧС, Минкультуры и Минспорта РФ.

Выплата средств будет осуществляться из федерального бюджета за 2019 год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы".

В апреле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова внести неуплаченные в Совет Европы взносы в полном объеме в случае полного восстановления прав на работу в составе ПАСЕ. В апреле 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по РФ, согласно которой российская делегация лишается права голоса и права быть представленной в руководящих структурах ПАСЕ.