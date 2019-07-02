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Россия возобновила выплаты в бюджет Совета Европы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Россия возобновила выплаты членских взносов в бюджет Совета Европы, сообщает во вторник сайт радиостанции Deutsche Welle со ссылкой на главу пресс-службы СЕ Даниэля Хёльтгена.

Также Хёльтген "выразил уверенность, что российская сторона погасит задолженность за 2017 и 2018 годы, которая составляет 55 млн евро, а также выплатит пени за просрочку платежа", сообщает радиостанция.

На прошлой неделе МИД РФ пообещал своевременную выплату Россией долга перед Советом Европы.

Российская делегация несколько лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Россия обещала возобновить выплаты и вернуться к работе в ПАСЕ только при восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций. Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий.

ПАСЕ

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