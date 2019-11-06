Комитеты ПАСЕ рассмотрят поправку России в механизм введения санкций

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Политический и председательский комитеты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на заседании в Берлине 14-15 ноября рассмотрят предложенную Россией инициативу, которая обезопасит делегации от дискриминационных мер, зачастую принимаемых парламентским меньшинством, сообщает в среду газета "Известия".

"Российская делегация намерена изменить систему голосования в ПАСЕ. Речь идет о том, чтобы решения о санкциях принимались не простым большинством находящихся в зале, а двумя третями всех стран в структуре. Москва рассчитывает найти поддержку своего предложения", - говорится в публикации со ссылкой на члена делегации России в ПАСЕ, председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

Как сообщил изданию Калашников, этот способ подсчета голосов аналогичен тому, который уже использует комитет министров Совета Европы (КМСЕ).

"Там (в КМСЕ - ИФ) решение о санкциях к той или иной делегации принимается квалифицированным большинством от числа стран-участниц (порядка 32-х), в то время как в ассамблее оно зависит от числа присутствующих в зале. Но это неправильно и несправедливо, потому что на заседании может присутствовать и 30, и 40 парламентариев от небольшого количества стран", - уточнил депутат.

По его словам, именно об этом пойдет речь на заседании политического и председательского комитетов ПАСЕ в Берлине.

Однако член российской делегации в ПАСЕ, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил газете, что заседания комитетов в Берлине с большой вероятностью пройдут не в пользу России.

"В комитетах ассамблеи, где членство стран размыто и непропорционально, может быть любое решение. Что же касается пленарного заседания, то тут у нас, безусловно, есть шанс, так как многие страны испытывают давление со стороны Совета Европы", - пояснил сенатор.

При этом вице-спикер Госдумы РФ, член делегации ПАСЕ Игорь Лебедев в разговоре с изданием воздержался от прогнозов по поводу поддержки этой инициативы, но отметил, что у российской делегации достаточно союзников.

"Их большинство, иначе бы наши права не восстановили. Просто они побаиваются руку поднять и нажать нужную кнопку", - заявил он.

В статье отмечается, что одновременно с российской инициативой в Парламентской ассамблее Совета Европы будет обсуждаться новый механизм санкций. Его предлагается ввести в отношении стран-нарушительниц устава Совета Европы, рассказали газете в пресс-службе ПАСЕ.

"Ведутся внутренние дискуссии о том, как он (новый санкционный механизм - ИФ) может работать, но по понятным причинам они проводились за закрытыми дверями, поэтому мы не можем раскрыть вам их содержание", - сообщили "Известиям" в ПАСЕ, подчеркнув, что окончательное решение еще не принято.