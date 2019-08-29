В Кронштадте запустили первую в России пилотную 5G-сеть

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" вместе с китайской Huawei запустили в Кронштадте сеть связи пятого поколения, охватив 5G-сигналом практически всю населенную часть города, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга в четверг.

Сеть 5G в Кронштадте развернута на базе восьми базовых станций, пять из которых работают в диапазоне 4,9 ГГц, а еще три - в диапазоне 28 ГГц (диапазон миллиметровых волн), до конца сентября будут запущены еще четыре базовых станции в диапазоне 4,9 ГГц, говорится в сообщении.

На первом этапе связью 5G могут воспользоваться социально значимые объекты. Далее на основе 5G-сети в регионе будут внедряться инновационные решения и сервисы в различных областях: от ЖКХ, транспорта и промышленности до сферы образования и туризма.

Как сообщалось в июне, ПАО "МТС" совместно с китайской Huawei проведут пилотные запуски в России 5G-сетей в 2019-2020 годах.

Разработанный компаниями план действий предусматривает внедрение технологий и решений 5G и "интернета вещей" на инфраструктуре МТС, модернизацию коммерческой сети LTE оператора до уровня 5G-ready, запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G для различных сценариев использования, в том числе на таких инфраструктурных объектах как скоростные поезда, метрополитен, многоэтажные жилищные комплексы и др.

Ранее МТС договорилась с Ericsson о совместном развитии технологии связи 5G в 2019-2022 годах.