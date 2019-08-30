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Источник сообщил об отставке главы Минимущества Ингушетии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Министр имущественных и земельных отношений Ингушетии Руслан Могушков покинул свой пост. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Могушков освобожден от должности по указу врио главы региона Махмуда-Али Калиматова, добавил собеседник. "Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием в связи с этой информацией.

Источник напомнил, что пост министра Могушков занял в августе 2018 года. На эту должность чиновник был назначен указом главы региона Юнус-Бека Евкурова, который сейчас является замминистра обороны РФ.

До назначения главой Минимущества Могушков занимал должности начальника государственного управления "Ингушавтодор", главы администрации Насыр-Кортского округа в Назрани.

Он стал девятнадцатым чиновником в Ингушетии, покинувшим свой пост с начала июля. Ранее были освобождены от занимаемых должностей восемь помощников-советников Евкурова.

Кроме того, по собственному желанию свои посты покинули первый вице-премьер Багаудин Оздоев, постпред Ингушетии в Москве Алихан Цечоев, министры финансов, образования и экономики Бекхан Оздоев, Юсуп Костоев и Тамерлан Вышегуров, секретарь Совбеза Ахмед Дзейтов.

26 августа заявление об увольнении написал премьер Зялимхан Евлоев, занимавший эту должность с сентября минувшего года.

26 июня президент РФ Владимир Путин после встречи с Евкуровым, подавшим в отставку с поста главы Ингушетии, назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Калиматова.

Руслан Могушков Ингушетия Махмуд Али-Калиматов

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