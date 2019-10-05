Источник сообщил о роспуске республиканского Совбеза Ингушетии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Совет безопасности Ингушетии, который располагался в здании регионального правительства в Магасе, прекратил свою деятельность, сообщил в субботу агентству "Интерфакс" источник в кабинете министров республики.

"Совет безопасности расформирован", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины прекращения работы коллегиального органа.

При этом источник отметил, что сохранен аппарат республиканской антитеррористической комиссии (АТК), в который входили сотрудники Совбеза. АТК возглавляет Руслан Гелисханов.

Совбез республики являлся коллегиальным совещательным органом, осуществляющим подготовку решений главы Ингушетии по вопросам обеспечения экономической, общественной и экологической безопасности, обеспечения защиты прав граждан, законности, правопорядка.

Структура выполняла задачи по прогнозированию, выявлению, анализу и оценке угроз безопасности, занималась разработкой мер по предупреждению и ликвидации ЧС, по организации взаимодействия и координации деятельности территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти с региональными структурами республики, реализации принятых руководителем республики решений в области обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что секретарь Совбеза Ахмед Дзейтов стал пятым чиновником в правительстве за месяц, который решил покинуть пост по собственному желанию. 11 августа он написал заявление об увольнении. 56-летний Дзейтов возглавлял республиканский Совбез с конца ноября 2015 года. На эту должность бывший начальник ОВД Сунженского района Ингушетии был назначен указом главы региона Юнус-Бека Евкурова, который в настоящее время является замглавы Минобороны РФ.

В конце августа после трехлетней работы распустили Управление по делам религии при главе Ингушетии. Структура была образована в середине января 2016 года по указу тогдашнего главы региона Евкурова.

Инициатором образования нового отдела администрации главы субъекта выступал сам Евкуров. В состав управления вошли богословы и общественные деятели. Причиной создания управления послужило недовольство Евкурова деятельностью местного муфтията. В конце 2015 года он инициировал смену муфтия, призвал реанимировать деятельность Совета алимов и заявил о необходимости передачи функций по организации хаджа от муфтията в ведение структуры, подотчетной правительству Ингушетии.