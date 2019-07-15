Евкуров будет курировать в Минобороны боевую подготовку и безопасность полетов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, недавно назначенный заместителем министра обороны РФ, будет курировать Главное управление боевой подготовки и службу безопасности полетов авиации Вооруженных сил России.

Это следует из сообщения, которое в понедельник опубликовано на сайте Минобороны РФ.

Главное управление боевой подготовки отвечает за организацию и планирование боевой подготовки в Вооруженных силах. Одна из задач управления - методическое руководство деятельностью органов управления боевой подготовки Вооруженных сил. В задачи управления входит координация деятельности органов военного управления по подготовке младших специалистов. Кроме того, согласно сайту Минобороны РФ, управление руководит деятельностью федерального государственного автономного учреждения "Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".

Служба безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ является центральным органом военного управления и самостоятельным подразделением министерства обороны, осуществляющим государственный межведомственный контроль за деятельностью авиационного персонала государственной авиации в части, касающейся безопасности полетов.

Евкуров родился 30 июля 1963 года в селе Тарское Пригородного района Северо-Осетинской АССР. В Вооруженных силах он с 1982 года, в 1989 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, в 1997 году - Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2004 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России.

Он служил на различных командных должностях в Вооруженных силах. С 2004 года начальник разведки - заместитель начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург).

В 2008-2019 годах Евкуров возглавлял Ингушетию. В июле 2019 года указом президента РФ назначен заместителем министра обороны.