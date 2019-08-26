Путин предложил трех кандидатов в главы Ингушетии

Среди них врио главы региона Махмуд-Али Калиматов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин внес в Народное собрание Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики. Это депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев, специалист ПАО "Вымпел-Коммуникации" Магомед Зурабов и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Этих кандидатов президент выбрал из тех, кого выдвинули партии, представленные в Госдуме и парламенте Ингушетии. Выбирать главу республики будут депутаты Народного собрания 8 сентября. Избранным будет считаться тот, за кого проголовует большинство от установленного числа депутатов законодательного органа власти региона.

Юнус-Бек Евкуров, который руководил Ингушетией в течение 12 лет, в июне 2019 года решил уйти в отставку. Он объяснил, что должен понести ответственность за возникшую разобщенность населения республики, но подчеркнул, что его отставка не связана с недавними массовыми протестами. Регион временно возглавил Калиматов, бывший глава Росприроднадзора Самарской области, в течение нескольких лет бывший прокурором Ингушетии.

Ранее 26 августа об отставке объявил глава правительства региона Зялимхан Евлоев. 20 августа уволился по собственному желанию глава министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии Тамерлан Вышегуров, проработавший в этой должности чуть больше двух месяцев.