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Число жертв вынужденной посадки Ан-2 в Якутии выросло до двух

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - По уточненным данным, два человека погибли при вынужденной посадке в Якутии самолета Ан-2, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Согласно сообщению, всего на борту находились семь человек. Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.

В МЧС отметили, что пятеро выживших доставлены в больницу Якутска для осмотра. Два психолога работают с родственниками пострадавших и погибших.

В свою очередь пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщает, что по факту ЧП проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов гражданской авиации.

Принадлежащий частной компании ООО "Авиаспектр" Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель в Кобяйском районе Якутии.

Якутия

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