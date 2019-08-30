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"Аэрофлот" заявил о планах получить еще десять SSJ 100 в конце года

Поставка ожидается в рамках контракта на сто самолетов

"Аэрофлот" заявил о планах получить еще десять SSJ 100 в конце года
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Обсуждение контракта на поставку ста новых SSJ 100 для "Аэрофлота" находится в финальной стадии, к концу 2019 года компания планирует получить десять самолетов, заявил замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

"Сейчас мы активно обсуждаем контракт, на мой взгляд, мы на финальной стадии обсуждения. К концу года мы будем готовы принять десять самолетов. Сейчас идет процесс согласования корпоративных процедур", - сказал Чиханчин в ходе телефонной конференции для инвесторов в пятницу.

В настоящее время в парке "Аэрофлота" 49 "суперджетов". До катастрофы в "Шереметьево" 5 мая их было 50. В сентябре прошлого года перевозчик подписал рамочное соглашение с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" на поставку еще ста SSJ 100 в 2019-2026 годах.

Кроме того, "Аэрофлот" является заказчиком 50 МС-21: твердый контракт по ним был заключен с ПАО "Корпорация "Иркут" и лизинговой "дочкой" "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" в прошлом году. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил в июне, что корпорация рассчитывает подписать с "Аэрофлотом" до конца этого года контракт еще на 35 машин. По словам Чиханчина, этот контракт также находится в проработке, комментировать детали он не стал.

Ранее в августе стало известно, что мексиканская авиакомпания Interjet, остававшаяся последним зарубежным эксплуатантом российских SSJ 100, решила продать лайнеры. Источники "Ведомостей" сообщали, что решение связано с финансовыми проблемами.

Катастрофа в "Шереметьево"

5 мая самолет "Аэрофлота", вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево" после удара молнии, совершил аварийную посадку и загорелся на взлетно-посадочной полосе. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41.

На месте крушения Superjet 100 в "Шереметьево"

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Аэрофлот

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