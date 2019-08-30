ЦИК не нашел нарушений в работе забайкальского избиркома

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Курирующий Забайкальский край член Центризбиркома (ЦИК) Евгений Колюшин сообщил, что во время визита в регион не нашел нарушений в работе местной избирательной комиссии.

"Там (в Забайкалье - ИФ) историю подняли журналисты", - сказал Колюшин на заседании ЦИК 30 августа. Он добавил, что направил письмо заместителю федерального прокурора по Дальневосточному округу с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее забайкальское информационное агентство "Чита.ру" выпустило расследование, в котором проверила часть подписей за кандидатов в губернаторы Забайкалья. Журналисты утверждали, что часть глав и депутатов муниципальных поселений, подписавшихся за кандидатов Вячеслава Ушакова (от "Патриотов России"), Яну Шпак (от "Партии дела") и Елену Краузе (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") на самом деле этого не делали. Более 20 глав и депутатов в телефонной беседе с журналистами говорили, что подписались за врио губернатора региона Александра Осипова (выдвигается в порядке самовыдвижения).

Позднее фигуранты расследования заявили, что сотрудники "Чита.ру" их оклеветали и на самом деле они подписывались за Шпака, Ушакова и Краузе. В ответ на это агентство опубликовало аудиозаписи разговоров с этими чиновниками - на них слышно, что изначально информация о том, что их голоса ушли другим кандидатам, их удивила. Сам Осипов признался, что его избирательная команда помогала всем остальным кандидатам при сборе подписей.

Глава забайкальской избирательной комиссии Светлана Попова по видеосвязи на заседании ЦИК сообщила, что после публикации "Чита.ру" она направила заявление в полицию, затем его перенаправили в прокуратуру, которая проводит проверку. По словам Поповой, все необходимые документы были в надлежащем виде. "Никаких оснований полагать, что имеются поддельные листы поддержки, у нас нет", - подчеркнула она.

Ситуация в Забайкалье привлекла внимание федеральных экспертов и СМИ. Так, движение в защиту прав избирателей "Голос" призвало ЦИК сформировать рабочую группу для публичной проверки возможной фальсификации подписных листов и давления на муниципальных политиков.