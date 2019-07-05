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Выдвиженца в губернаторы Петербурга от ЛДПР исключили из партии

Об этом объявил Владимир Жириновский и обвинил администрацию Петербурга в недоговороспособности

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Бывшего председателя фракции ЛДПР в Заксобрании Петербурга Олега Капитанова, которого партия выдвинула на губернаторские выборы, исключили из ЛДПР за отказ от участия в выборах и сговор с чиновниками Смольного. Об этом в телеграм-канале сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

26 июня врио губернатора Александр Беглов предложил Капитанову должность в Смольном в обмен на отказ от участия в выборах. Тот сначала согласился и сдал депутатский мандат. 28 июня Жириновский объявил, что Капитанов действовал под давлением и теперь передумал и снова вернется на выборы. Капитанов подтвердил эту информацию.

5 июля Жириновский заявил, что Капитанова исключили из партии еще 27 июня за предательство интересов ЛДПР, сговор со Смольным, "отказ от участия в выборах, обман руководства партии и участие в мошеннических и коррупционных схемах". Администрацию Петербурга он обвинил в недоговороспособности.

У ЛДПР сейчас три губернатора, во Владимирской и Смоленской областях и Хабаровском крае, напомнил политик. По его словам, их могло бы быть 13: "в Амурской, Оренбургской, Тюменской, Волгоградской, Брянской, Мурманской, Курской областях, в Забайкалье, в Хакасии и в Приморье". "Но если в этих регионах мы шли навстречу власти, потому что нас уговаривали, то в Санкт-Петербурге, который вы называете самым культурным, мы столкнулись с самым хамским отношением", - заявил он.

По словам Жириновского, пять лет назад партия согласилась на компромисс с тогдашним губернатором Георгием Полтавченко, потому что ориентировалась на принцип "с паршивой овцы хоть шерсти клок", сейчас же другая ситуация.

Ранее Олег Капитанов сдал в городской избирком 147 подписей муниципальных депутатов в поддержку его выдвижения. Этого количество недостаточно для регистрации кандидатов. Затем он говорил "Интерфаксу", что готов продолжать сбор подписей до завершения срока их приема.

В Смольном он возглавил комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, отметив на заседании правительства, что выступает за "Россию для русских".

В 2014 году на выборах в Петербурге ЛДПР выдвинула главу фракции заксобрания Константина Сухенко. Он занял третье место с 3,83%, а после выборов возглавил городской комитет по культуре.

Петербург Александр Беглов выборы ЛДПР Владимир Жириновский

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