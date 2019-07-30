Эксперты допустили второй тур выборов губернаторов в пяти регионах осенью

Главы Астраханской, Волгоградской, Вологодской и Сахалинской областей и Республики Алтай могут в первом туре набрать меньше 50%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В сентябре в Астраханской, Волгоградской, Вологодской и Сахалинской областях, а также в Республике Алтай возможен второй тур выборов, поскольку действующие главы регионов могут набрать меньше 50% в первом, прогнозируют эксперты сети "Давыдов. Индекс". Как напоминают "Ведомости", в мае ФОМ и ВЦИОМ предрекали, что во всех 16 регионах их руководители победят в первом туре.

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, назначенный в начале июня, может набрать 41%, считают аналитики. Врио главы Волгоградской области Андрей Бочаров, по прогнозу, получит 44%, глава Вологодской области Олег Кувшинников, который пойдет на третий срок, может получить 42%.

Врио главы Башкирии Радию Хабирову аналитики прогнозируют 68% в первом туре, руководителю Забайкалья Александр Осипову - 66%, курскому губернатору Роману Старовойту - 61%.

Руководитель проекта, политконсультант Леонид Давыдов объяснил, что прогноз основан на оценках участников экспертного рынка, в том числе из регионов, и что аналогичная методика себя оправдала перед думскими выборами в 2016 году. По словам Давыдова, пока эксперты ни в одном регионе не видят объективных факторов, которые приводят ко второму туру губернаторских выборов, все будет зависеть от субъективных факторов - от тех, кто делает избирательные кампании. Если команды основных кандидатов не сделают ошибок, то и вторых туров не будет, объяснил он.

Осенью 2018 года кандидаты от власти и врио глав четырех регионов не смогли победить на выборах в первом туре. В Хабаровском крае и Владимирской области во втором туре, через две недели после первого, победили кандидаты от ЛДПР. В Хакасии, где второй тур отложили до середины ноября, избрался кандидат от КПРФ, врио губернатора Виктор Зимин перед вторым туром снялся с выборов.

В Приморье во втором туре в сентябре лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако в конце подсчета голосов вперед неожиданно вырвался выдвиженец от "Единой России" Андрей Тарасенко. Результаты выборов аннулировали, сославшись на нарушения и фальсификации, а в декабре повторные выборы в первом туре выиграл врио главы региона Олег Кожемяко, которого в сентябре перевели в Приморье с Сахалина и который пошел на выборы самовыдвиженцем.