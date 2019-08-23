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Суд признал незаконным отказ мэрии Калининграда согласовать пикет соратникам Навального

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Калининградский областной суд признал незаконным отказ администрации города согласовать представителям штаба Алексея Навального пикет 10 августа. Об этом говорится в решении на сайте суда.

Суд установил, что 5 августа волонтер штаба Владимир Неманов уведомил мэрию о запланированном пикете у памятника Землякам-Космонавтам. Штаб хотел провести акцию солидарности с независимыми кандидатами в Мосгордуму. Глава администрации Алексей Силанов отказался согласовать пикет, поскольку у памятника запланировали другой пикет, и предложил оппозиции провести акцию в другом месте.

Неманов пожаловался на это решение в суд.

Калининградский областной суд решил, что Силанов не мотивировал предложение изменить место пикета и что в его ответе штабу не было конкретной информации "о невозможности проведения мероприятия в заявленном месте и в заявленное время, в том числе с учетом превышения предельной заполняемости".

10 августа акции солидарности с Москвой прошли в ряде других городов. В Москве в этот день прошел митинг за честные выборы на проспекте Академика Сахарова. По данным полиции, на него пришли около 20 тысяч человек, по данным "Белого счетчика" - от 50 тысяч до 60 тысяч. Часть протестующих после митинга решили устроить "прогулку" к Старой площади, шествие не было согласованным, полиция задержала 256 человек, по данным "ОВД-инфо".

Калининград Алексей Навальный

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