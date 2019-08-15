Мэрия Москвы не согласовала пикеты 17 августа на бульварах

Во время несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Москве Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Власти Москвы отказались согласовать на 17 августа пикеты на Бульварном кольце в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

В сообщении пресс-службы департамента, поступившем во вторник в "Интерфакс" в ответ на запрос, говорится, что пикеты не согласованы в связи с нарушениями в оформлении уведомлений, а организаторам направлены ответы с разъяснениями.

Кроме этого, отметили в пресс-службе, мэрия не стала рассматривать уведомление муниципальных депутатов Ильи Азара и Елены Филиной о проведении шествия от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова, поскольку заявка была направлена за пределами периода, установленного законодательством.

В пресс-службе департамента пояснили, что уведомление было "подано группой лиц, без указания на социальный статус граждан; в уведомлении отсутствует указание на проведение встречи с избирателями с целью их информирования; муниципальный депутат проводит встречи с избирателями в том районе, от которого он избран депутатом".

Ранее муниципальный депутат Азар сообщил, что в качестве альтернативы шествию 17 августа уведомил мэрию о массовом пикетировании в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

В начале недели глава муниципального округа Якиманка и заявитель шествия в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму Андрей Морев сообщил, что мэрия Москвы отказала в согласовании акции, мотивировав это тем, "что нарушены сроки подачи". По словам Морева, "по 54 ФЗ депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за пять дней до мероприятия". Шествие, согласно заявке, планировалось от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

10 августа согласованный митинг "Вернем себе право на выборы-3" собрал, по данным МВД, 20 тыс. человек, по данным волонтерской организации "Белый счетчик" - порядка 50-60 тыс. человек. Среди главных требований протестующих - допуск до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов, а также прекращение уголовных и административных дел против задержанных на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.