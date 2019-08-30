Отсутствие в РФ "Фризиума" поставило под угрозу жизни 2 тыс. детей с эпилепсией

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава заявила, что запасы жизненно необходимого для детей с эпилепсией препарата "Фризиум" подходят в стране к концу, нелегальные поставщики также ушли с рынка.

Она подчеркнула, что "прекращение приема "Фризиума" может закончиться для каждого из 2000 детей смертью от эпилептического статуса, значительным ухудшением в состоянии - в 100% случаев". "У конкретных двух тысяч мне известных детей все очень плохо. Нелегальные поставщики испугались и ушли с рынка. Легального способа купить Фризиум нет. Запасы лекарств подходят к концу", - написала Мониава в фейсбуке в пятницу.

Как сообщалось, 15 августа на почте при получении для сына этого препарата задержали женщину, против нее возбудили уголовное дело. 19 августа транспортная прокуратура признала возбуждение этого дела незаконным.

Ранее Мониава заявляла, что за год ни один ребенок не был обеспечен лекарственными препаратами усилиями Минздрава, на каждом этапе, по ее словам, процесс тормозится. Дети не получают лекарства даже после заключения консилиума с назначением и решений судов с требованием обеспечить их лекарствами. Также она отмечала, что имеющиеся в РФ зарегистрированные препараты и их комбинации не имеют такого эффекта, как незарегистрированный "Фризиум". Зарегистрированные препараты могут давать некоторым тяжело больным детям побочные эффекты - так, у одного ребенка начиналось желудочное кровотечение.

Закупка за рубежом

21 августа в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия закупит для детей у зарубежных производителей 10 тыс. упаковок психотропных лекарств, эти препараты планируется получить в конце октября.

"Московский эндокринный завод" направил зарубежным производителям запрос о поставке не менее 10 тыс. упаковок четырех психотропных препаратов: диазепама, фенобарбитала, медозалама (в формах, которые не производятся в РФ), а также препарата клобазам (известен под торговым названием "фризиум"), который в России не производится и не зарегистрирован.

Между тем Мониава и раньше говорила, что прерывать прием препарата нельзя, и до октября дети ждать не смогут.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в четверг на пресс-конференции заявила, что министерство сделает "все возможное, чтобы не пострадали дети и их мамы.