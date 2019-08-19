Прокуратура отменила уголовное дело против матери, получавшей лекарство из-за рубежа для сына

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, получившей на почте заграничное лекарство для сына, страдающего эпилепсией, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"По итогам проверки Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств)", - сказал Куренной.

По его словам, материалы направлены на дополнительную проверку в Московскую таможню, ее ход и результаты находятся на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что жительница Москвы, получавшая заграничное лекарство для ребенка-эпилептика, проходит свидетелем по уголовному делу о провозе через границу психотропных веществ (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ).

По данным ФТС, женщина была задержана в отделении "Почты России" при получении таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором "Фризиум". Всего она получила три посылки с этим препаратом, то есть общую партию в 600 таблеток. В ведомстве уточнили, что "Фризиум" входит в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен постановлением правительства №681 от 30 июня 1998 года.

Получавшая посылку женщина объяснила, что заказала лекарство через интернет для своего больного эпилепсией 25-летнего сына, при этом у нее не было рецепта врача на этот препарат или заключения консилиума о необходимости его применения, сообщили в пресс-службе.

Задержание матери вызвало общественный резонанс, это не первый случай за последнее время.