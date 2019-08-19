Поиск

Прокуратура отменила уголовное дело против матери, получавшей лекарство из-за рубежа для сына

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, получившей на почте заграничное лекарство для сына, страдающего эпилепсией, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"По итогам проверки Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств)", - сказал Куренной.

В РоссииМатери больных детей обратились к руководству страны с просьбой помочь решить проблему с незарегистрированными лекарствамиЧитать подробнее

По его словам, материалы направлены на дополнительную проверку в Московскую таможню, ее ход и результаты находятся на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что жительница Москвы, получавшая заграничное лекарство для ребенка-эпилептика, проходит свидетелем по уголовному делу о провозе через границу психотропных веществ (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ).

По данным ФТС, женщина была задержана в отделении "Почты России" при получении таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором "Фризиум". Всего она получила три посылки с этим препаратом, то есть общую партию в 600 таблеток. В ведомстве уточнили, что "Фризиум" входит в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен постановлением правительства №681 от 30 июня 1998 года.

Получавшая посылку женщина объяснила, что заказала лекарство через интернет для своего больного эпилепсией 25-летнего сына, при этом у нее не было рецепта врача на этот препарат или заключения консилиума о необходимости его применения, сообщили в пресс-службе.

Задержание матери вызвало общественный резонанс, это не первый случай за последнее время.

Россия

Новости

Путин и Макрон поделились с журналистами ожиданиями от переговоров

Путин и Макрон поделились с журналистами ожиданиями от переговоров

В Минтрансе сочли невозможной абсолютную защиту аэропортов от птиц

В Минтрансе сочли невозможной абсолютную защиту аэропортов от птиц

Стюардессу, спасшую пассажиров из горящего Ан-24 в Бурятии, предложили наградить

Адвокат сообщил о переходе режиссера Васильева в статус свидетеля по "делу 27 июля"

МВД нашло в подзаголовках "Медузы" пропаганду наркотиков

МВД нашло в подзаголовках "Медузы" пропаганду наркотиков

Глав комитетов Госдумы, не пришедших на внеочередное заседание, предложили сменить

В объединенной редакции РБК сменилось руководство

Суд вернул административное дело Яшина полиции для устранения недостатков

Суд вернул административное дело Яшина полиции для устранения недостатков

Володин рассказал о методичках, которые дипломаты раздавали протестующим в Москве

Володин рассказал о методичках, которые дипломаты раздавали протестующим в Москве

В Балашихе загорелся химический завод

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');