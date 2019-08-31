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Airbus А-320 с технической неисправностью штатно сел в Южно-Сахалинске

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В аэропорту Южно-Сахалинска успешно приземлился с технической неисправностью Airbus А-320 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс из Владивостока, сообщает пресс-служба главка МЧС по Сахалинской области.

По данным ведомства, на борту воздушного судна произошел сбой в работе навигационного оборудования.

"Самолет совершил посадку в штатном режиме, за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в сообщении.

По уточненным данным, на борту находились 149 человек, в том числе шесть членов экипажа, добавили в МЧС.

Командир воздушного судна сообщил, что работа радионавигационного оборудования полностью была восстановлена.

Южно-Сахалинск МЧС

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