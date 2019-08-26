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Прокуратура Хабаровского края выявила более 80 нарушений в работе местных властей во время паводка

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Хабаровского края в ходе проверки соблюдения законодательства в работе местных властей по предупреждению и ликвидации последствий паводка выявила нарушения закона.

"Всего по результатам проверок выявлено 82 нарушения закона, внесено 54 представлений об их устранении, опротестовано 11 нормативных правовых актов, должностным лицам объявлено 39 предостережений", - сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

В действиях органов местного самоуправления выявлены нарушения бюджетного законодательства. Так, в шести селах и Николаевские-на-Амуре местные власти не создали резервные фонды для ликвидации последствий ЧС. Им внесены представления.

Кроме того, выявлены нарушения в части исполнения законодательства при предотвращении и ликвидации последствий паводка. Проверка по факту подтопления дороги по ул. Флегонтова в Хабаровске выявила нарушения в работе насосной станции по откачке воды, мэру Хабаровска внесено представление.

Прокуроры также проверили соблюдение прав граждан при возмещении причиненного паводком ущерба. Установлено, что в Нанайском районе отсутствуют нормативные акты, определяющие формирование комиссии по обследованию подтопленных территорий и оценке ущерба. Главе администрации района внесено представление.

Как сообщалось, сильные дожди летом вызвали в Хабаровском крае несколько волн паводков. Существенно осложнил гидрологическую обстановку в крае тайфун "Кроса", который прошел в середине августа. Затоплены дома, размыты дороги. В регионе вода зашла в 45 жилых домов сразу в 60 населенных пунктах. Из них 10 домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре, где уровень воды достиг критической черты.

Хабаровский край

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