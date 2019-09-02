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Путин посетил пострадавший от наводнения Тулун и обещал приехать еще

Путин посетил пострадавший от наводнения Тулун и обещал приехать еще
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы №6 города Тулун
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вновь приехал в пострадавший летом от паводка город Тулун Иркутской области.

В ходе визита он посетил две городские школы, которые восстановили после паводка, и поздравил школьников с началом нового учебного года.

Во время общения с местными жителями у городской администрации в понедельник тулунчане, помимо проблем, которые они высказывали, приглашали главу государства в гости. Путин пообещал приехать еще раз.

Стихийные бедствия

Как сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко, из 18 школ, которые попали в зону подтопления, восстановили 15. Три школы, которые пока не восстановлены, будут восстанавливаться. По его словам, для школьников также было передано девять автобусов, которые направлены в три муниципалитета (город Тулун, поселки Октябрьский и Евдокимово).

Он также рассказал, что Фонд содействия реформированию ЖКХ направит около 1 млрд рублей на решение точечных вопросов с жильем в пострадавшей от наводнения Иркутской области. Мутко добавил, что, в частности, в Тулуне есть множество домов, которые не подлежат восстановлению.

Первое масштабное наводнение, вызванное сильными дождями, началось в Иркутской области 25 июня: вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Всего в регионе в зону затопления попали 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека.

Второе наводнение произошло 28-30 июля также в связи с обильными осадками, которые привели к подъему уровня рек и грунтовых вод. Были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе повторно города Тулун, Нижнеудинск, а также Байкальск, повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.

По состоянию на 29 августа в пяти пунктах долговременного размещения (общежитиях) находилось 343 человека.

Предполагается, что режим ЧС в зоне наводнения Иркутской области будет сохранен до октября 2020 года: пока не будет полностью построено новое жилье для потерявших дома.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область Тулун Владимир Путин

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