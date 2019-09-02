Путин посетил пострадавший от наводнения Тулун и обещал приехать еще

Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы №6 города Тулун Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вновь приехал в пострадавший летом от паводка город Тулун Иркутской области.

В ходе визита он посетил две городские школы, которые восстановили после паводка, и поздравил школьников с началом нового учебного года.

Во время общения с местными жителями у городской администрации в понедельник тулунчане, помимо проблем, которые они высказывали, приглашали главу государства в гости. Путин пообещал приехать еще раз.

Как сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко, из 18 школ, которые попали в зону подтопления, восстановили 15. Три школы, которые пока не восстановлены, будут восстанавливаться. По его словам, для школьников также было передано девять автобусов, которые направлены в три муниципалитета (город Тулун, поселки Октябрьский и Евдокимово).

Он также рассказал, что Фонд содействия реформированию ЖКХ направит около 1 млрд рублей на решение точечных вопросов с жильем в пострадавшей от наводнения Иркутской области. Мутко добавил, что, в частности, в Тулуне есть множество домов, которые не подлежат восстановлению.

Первое масштабное наводнение, вызванное сильными дождями, началось в Иркутской области 25 июня: вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Всего в регионе в зону затопления попали 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека.

Второе наводнение произошло 28-30 июля также в связи с обильными осадками, которые привели к подъему уровня рек и грунтовых вод. Были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе повторно города Тулун, Нижнеудинск, а также Байкальск, повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.

По состоянию на 29 августа в пяти пунктах долговременного размещения (общежитиях) находилось 343 человека.

Предполагается, что режим ЧС в зоне наводнения Иркутской области будет сохранен до октября 2020 года: пока не будет полностью построено новое жилье для потерявших дома.