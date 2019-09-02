Поиск

Посольство заявило, что наличие гражданства РФ у задержанного за убийство в Германии все еще проверяется

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Представитель пресс-службы посольства России в Германии заявил, что наличие российского гражданства у задержанного по подозрению в убийстве в Берлине гражданина до сих пор проверяется.

В миреSpiegel связал предполагаемого убийцу грузина в Берлине со спецслужбами РФSpiegel связал предполагаемого убийцу грузина в Берлине со спецслужбами РФЧитать подробнее

По его словам, этим занимаются правоохранительные органы. При этом посольство РФ сообщило, что уже оказало задержанному консульскую помощь.

Представитель дипмиссии призвал дождаться окончания расследования во избежание спекуляций и распространения недостоверной информации.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа около полудня в районе Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Подозреваемый дважды выстрелил в жертву, и тот умер на месте.

Немецкие СМИ сообщают, что убитый был родом из Чечни, а задержанный за это преступление - россиянин.

Россия Германия

Новости по теме

Новости

Для блогера попросили шесть лет колонии за призывы к расправам над детьми силовиков

Для блогера попросили шесть лет колонии за призывы к расправам над детьми силовиков

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь Поклонской

Путин потребовал от Сбербанка реструктурировать долги пострадавших от наводнения

Путин потребовал от Сбербанка реструктурировать долги пострадавших от наводнения

Школьница в Мордовии погибла, взяв в руки заряжающийся телефон

Путин посетил пострадавший от наводнения Тулун и обещал приехать еще

Путин посетил пострадавший от наводнения Тулун и обещал приехать еще
Протесты в Москве

Суд отказался лишить семью москвичей родительских прав за участие в акции 3 августа

Суд отказался лишить семью москвичей родительских прав за участие в акции 3 августа

Аргентина ограничила движение капитала

В Чечне осудили на 25 лет члена банды Басаева и Хаттаба

Лидер московских единороссов подал иск к Навальному

Лидер московских единороссов подал иск к Навальному
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');