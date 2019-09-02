Посольство заявило, что наличие гражданства РФ у задержанного за убийство в Германии все еще проверяется

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Представитель пресс-службы посольства России в Германии заявил, что наличие российского гражданства у задержанного по подозрению в убийстве в Берлине гражданина до сих пор проверяется.

По его словам, этим занимаются правоохранительные органы. При этом посольство РФ сообщило, что уже оказало задержанному консульскую помощь.

Представитель дипмиссии призвал дождаться окончания расследования во избежание спекуляций и распространения недостоверной информации.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа около полудня в районе Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Подозреваемый дважды выстрелил в жертву, и тот умер на месте.

Немецкие СМИ сообщают, что убитый был родом из Чечни, а задержанный за это преступление - россиянин.