Spiegel связал предполагаемого убийцу грузина в Берлине со спецслужбами РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине может быть сотрудником российских спецслужб. Такой вывод содержится в совместном расследовании немецкого журнала Spiegel, британского интернет-издания Bellingcat и российского издания The Insider.

Как сообщил Spiegel, в документах, поданных на визу, мужчина указал, что его зовут Вадим Андреевич Соколов, ему 49 лет и что он родом из Иркутска, но прописан в Санкт-Петербурге. "В национальном российском паспортном регистре никого с такими данными нет. Во всей России ни в паспортном банке данных, ни в базе водительских прав нет человека с такими данными - именем, датой и местом рождения", - говорится в публикации.

Кроме того, утверждают авторы, номер загранпаспорта подозреваемого "ведет к подразделению московского министерства внутренних дел, которое в прошлом уже выдавало документы военной разведке ГРУ".

Ранее в августе "Коммерсантъ" писал, что россиянин, арестованный за убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, въехал в Германию по поддельным документам некоего уроженца Сибири Вадима Сергеевича (издание не уточнило фамилию). Опрошенные "Ъ" знакомые Хангошвили выразили уверенность, что Вадим Сергеевич — вымышленное имя, на которое просто был оформлен поддельный загранпаспорт.

Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа около полудня в районе Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Подозреваемый дважды выстрелил в жертву, гражданин Грузии скончался на месте.