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В США решили, что за резонансным убийством в Берлине стоит Россия

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В США считают, что за громким убийством гражданина Грузии в Берлине стоят российские власти, пишет во вторник издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

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"США считают, что за эту расправу ответственна Россия", - приводит издание слова чиновника. При этом он отказался уточнить, кто конкретно в России, по его мнению, мог бы быть вовлечен в это дело. Фальшивый паспорт мог быть выдан подозреваемому в убийстве "только российскими властями", уверен он.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит днем 23 августа в центре Берлина неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Подозреваемый - предположительно, гражданин России - дважды выстрелил в жертву, Хангошвили скончался на месте.

Немецкие СМИ сообщают, что убитый гражданин Грузии был родом из Чечни, а задержанный подозреваемый - россиянином. Посольство РФ сообщало ранее, что задержанному была оказана "консульская помощь", однако гражданство мужчины до сих пор проверяется.

Официальный Берлин не спешит с выводами и не комментирует наличие или отсутствие политической составляющей в деле об убийстве. Также официально не подтверждены сообщения СМИ о личности подозреваемого и о его якобы фальшивых документах.

США Германия Зелимхан Хангошвили Россия

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