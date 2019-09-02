Суд арестовал фигурантку "дела Абызова"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в понедельник санкционировал арест новой фигурантки дела бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, Инна Пикалова арестована до 1 ноября. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ч. 2 ч. 210 УК РФ (мошенничество и участие в организованном преступном сообществе). Как пояснила представительница суда, Пикалова является "бухгалтером филиала "Новопсковский" ООО СП "Нибулон". Других подробностей ее роли в деле в суде не сообщили.

Абызов, которого арестовали в конце марта, обвиняется в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. Следствие полагает, что в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года он, будучи бенефициаром нескольких офшорных фирм, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).

СКР утверждает, что бывший министр с соучастниками, обманув акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" и АО "Региональные электрические сети", похитил деньги компаний - 4 млрд рублей и вывел из за рубеж. Следствие подчеркивает, что деятельность ОПС поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края". Вину Абызов не признает.

В конце августа стало известно о возбуждении в отношении бывшего министра второго уголовного дела - о незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой, как считает следствие, на счета подконтрольной ему фирмы было перечислено 32 миллиарда рублей.