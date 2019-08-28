Следователь обвинил Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей

Ущерб по первому делу экс-чиновника следствие оценивает еще в 4 млрд рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Следствие обвинило бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова в получении 32 млрд рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности. Об этом следователь заявил в Мосгорсуде.

По версии следствия, такую сумму получила компания, конечным бенефициаром которой был бывший министр.

Мосгорсуд рассматривает жалобу защиты Абызова на арест имущества по другому уголовному делу - об организации преступного сообщества и мошенничестве.

О новом уголовном деле экс-министра стало известно 27 августа. Его возбудили 23 августа по статье о незаконном предпринимательстве. Как говорил адвокат бывшего чиновника Александр Аснис, следствие решило, что Абызов, несмотря на запрет членам правительства заниматься бизнесом, в 2018 году занимался предпринимательством лично и через подставных лиц.

Адвокат обратил внимание, что новые обвинения никак не связаны с событиями 2011-2014 годов, речь о которых идет в первом уголовном деле. Первое дело расследуется по статьям о мошенничестве и создании преступного сообщества. По тому делу Абызов был арестован в марте 2019 года и ему уже было предъявлено обвинение. По второму делу ему пока обвинений не предъявляли. Аснис ранее высказал мнение, что возбуждение второго дела означает, что "следствие за пять месяцев расследования основного дела так и не смогло собрать достаточные доказательства, подтверждающие обвинение".

В связи с первым делом следствие считает, что Абызов с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, будучи бенефициаром нескольких офшоров, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС). Вместе с сообщниками он обманул акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" и АО "Региональные электрические сети", которые производили и передавали электроэнергию в Новосибирской области, и похитил у этих компаний 4 млрд рублей, полагают следователи. По их данным, эти деньги были выведены за границу. Действия ОПС создали угрозу энергетической безопасности и экономике Новосибирской области и Алтайского края, указывало следствие.

Абызов вину не признает.

По первому делу следствие добилось ареста имущества и активов, связанных с чиновником, на общую сумму 27 млрд рублей. Защита возражала против этих мер обеспечения, поскольку сумма арестованного имущества превышала оценку следствием ущерба по первому делу - 4 млрд рублей.