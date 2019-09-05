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Против Абызова возбуждено третье уголовное дело о легализации 30 млрд рублей

Против Абызова возбуждено третье уголовное дело о легализации 30 млрд рублей
Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов в Басманном суде
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова по статье о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

"В отношении Абызова возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 174.1 УК РФ. Речь идет о сумме около 30 млрд рублей", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Адвокаты Абызова подтвердили "Интерфаксу" данную информацию.

"Да, мы узнали об этом только что. Защита полагает, что, не сумев за пять месяцев доказать совершение Абызовым мошенничества и организации преступного сообщества, следствие возбуждает новые дела по надуманным основаниям, чтобы продолжить оказывать давление на суд с целью наложения арестов на имущество юридических лиц, якобы имеющих отношение к Абызову, а также продления ему срока содержания под стражей", - сказал "Интерфаксу" адвокат экс-министра Александр Аснис.

По его словам, вменяя статью 174.1 УК РФ, которая предусматривает конфискацию имущества, следствие пытается таким образом удержать арест имущества, наложенный по делу Абызова, который в последнее время активно отменяется судами.

"Из 19 постановлений о наложении ареста на имущество отменено уже девять. Так, накануне Мосгорсуд вновь удовлетворил жалобу адвокатов Абызова и отменил постановление Басманного суда о наложении ареста на акции российской компании, которая принадлежит офшору, направив дело на новое рассмотрение. Кроме того, ранее Басманный суд отменил арест более 55,5 млн рублей и около 11 млн евро по делу экс-министра", - сказал Аснис.

Еще два уголовных дела

Изначально в отношении Абызова расследовалось уголовное дело по статьям "организация преступного сообщества" (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и "особо крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан и арестован в конце марта.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).

Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" и АО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей. Похищенные деньги, считает следствие, были в полном объеме выведены за рубеж.

В конце августа стало известно о возбуждении против Абызова уголовного дела по статье о незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Как считает следствие, в результате участия в незаконной предпринимательской деятельности на счета компании, конечным бенефициаром которой являлся Абызов, было перечислено около 32 млрд рублей.

Абызов не признает своей вины ни по одному из обвинений.

Михаил Абызов

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