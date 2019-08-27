Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. По словам его адвоката Александра Асниса, Абызова ознакомили с постановлением о возбуждении 23 августа в отношении него дела по статье "Незаконное участие в предпринимательской деятельности".

По версии следствия, Абызов в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства РФ, в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность.

"Обращает на себя внимание то обстоятельство, что описываемые в постановлении о возбуждении нового уголовного дела обстоятельства не имеют никакого отношения к событиям 2011-2014 годов, которые являются предметом расследования уголовного дела о мошенничестве и создании преступного сообщества, по которому Абызову предъявлено обвинение и он заключен под стражу", - отметил Аснис.

Новое уголовное дело, отметил Аснис, никак не отягчает уже предъявленное Абызову обвинение и не осложняет осуществление по нему защиты.

"По мнению Михаила Абызова и его защиты, возбуждение данного уголовного дела свидетельствует о том, что следствие за пять месяцев расследования основного дела так и не смогло собрать достаточные доказательства, подтверждающие обвинение. Кроме того, новое дело возбуждено именно в тот момент, когда суды стали массово отказывать следствию в наложении ареста на имущество, якобы принадлежащее Абызову", - сказал Аснис.

По его словам, целью нового дела является оказание дополнительного давления на Абызова. "Не случайно о возбуждении данного уголовного дела следователь заявил 26 августа в Мосгорсуде при рассмотрении апелляционных жалоб защиты на незаконное наложение ареста на имущество, как на дополнительное обстоятельство, которое свидетельствует о необходимости наложения такого ареста. Этот довод не убедил судей Мосгорсуда, жалобы защитников Абызова были удовлетворены, а арест на ряд активов и значительные денежные суммы снят", - сказал адвокат.

По его словам, в настоящее время обвинение по новому уголовному делу Абызову не предъявлено. Экс-министр намерен опровергнуть необоснованное подозрение в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Защита Абызова также считает возбуждение в отношении него уголовного дела по ст. 289 УК РФ незаконным и необоснованным и планирует его обжаловать.