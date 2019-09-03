Решения по чиновнице, предположительно, обругавшей пострадавших Тулуна, не принято

Жители Тулуна во время встречи с Владимиром Путиным около администрации города Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич все еще находится в отпуске, в который ее отправил губернатор после появления аудиозаписи, на которой якобы она негативно отзывается о пострадавших от наводнения в Тулуне.

Проверка подлинности аудиозаписи продолжается, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства.

"Никакой информации о ее дополнительном отстранении от работы у нас нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Служебное расследование было инициировано в середине августа, после того как в интернете появилась аудиозапись, на которой женщина называет "быдлом" и "бичевнёй" жителей пострадавшего от наводнения Тулуна, пришедших на встречу с Владимиром Путиным. В описании к записи утверждается, что эти слова принадлежат Алашкевич.

Женщина на аудиозаписи критикует внешний вид пострадавших от наводнения и заявляет, что в пунктах временно размещения люди находятся в лучших условиях, нежели жили раньше в собственных домах.

Она добавляет, что для себя не видит смысла "таскаться" в пострадавший Тулун, где в конце июня погибли 25 человек.

Сама Алашкевич заявила "Интерфаксу", что запись, появившаяся в интернете, по ее мнению, имеет признаки монтажа.

25 августа губернатор региона Сергей Левченко заявил об обнаружении признаков монтажа аудиозаписи и назначении дополнительных экспертиз.

Первое масштабное наводнение, вызванное сильными дождями, началось в Иркутской области 25 июня: вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Всего в регионе в зону затопления попали 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека.

Второе наводнение произошло 28-30 июля: подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе повторно города Тулун, Нижнеудинск, а также Байкальск, повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.