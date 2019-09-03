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Решения по чиновнице, предположительно, обругавшей пострадавших Тулуна, не принято

Решения по чиновнице, предположительно, обругавшей пострадавших Тулуна, не принято
Жители Тулуна во время встречи с Владимиром Путиным около администрации города
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич все еще находится в отпуске, в который ее отправил губернатор после появления аудиозаписи, на которой якобы она негативно отзывается о пострадавших от наводнения в Тулуне.

Проверка подлинности аудиозаписи продолжается, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства.

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"Никакой информации о ее дополнительном отстранении от работы у нас нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Служебное расследование было инициировано в середине августа, после того как в интернете появилась аудиозапись, на которой женщина называет "быдлом" и "бичевнёй" жителей пострадавшего от наводнения Тулуна, пришедших на встречу с Владимиром Путиным. В описании к записи утверждается, что эти слова принадлежат Алашкевич.

Женщина на аудиозаписи критикует внешний вид пострадавших от наводнения и заявляет, что в пунктах временно размещения люди находятся в лучших условиях, нежели жили раньше в собственных домах.

Она добавляет, что для себя не видит смысла "таскаться" в пострадавший Тулун, где в конце июня погибли 25 человек.

Сама Алашкевич заявила "Интерфаксу", что запись, появившаяся в интернете, по ее мнению, имеет признаки монтажа.

25 августа губернатор региона Сергей Левченко заявил об обнаружении признаков монтажа аудиозаписи и назначении дополнительных экспертиз.

Первое масштабное наводнение, вызванное сильными дождями, началось в Иркутской области 25 июня: вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Всего в регионе в зону затопления попали 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека.

Второе наводнение произошло 28-30 июля: подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе повторно города Тулун, Нижнеудинск, а также Байкальск, повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область Тулун Ирина Алашкевич

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